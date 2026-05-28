5月27日（水）にリリースとなった、2021年に韓国でデビューし、名実ともにその人気が世界規模に拡大し続けている韓国6人組グループ・IVE（読み：アイヴ）のJAPAN 4th EP『LUCID DREAM』（読み：ルシッドドリーム）が、2026年5月26日付オリコン デイリーアルバムランキングで初登場1位を獲得した。JAPAN 4th EPには、EP名同様となるタイトル曲「LUCID DREAM」、「どんな一歩も、App Storeと。」キャンペーンソング「Fashion」、テレ