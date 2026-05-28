アップル（Apple）の動画配信サービス「Apple TV」で、Apple Original Films「ぼく、飛行機に乗ったよ」の配信が5月29日に始まる。Apple TVは月額900円で、7日間の無料体験が用意されている。 「ぼく、飛行機に乗ったよ」はジョン・トラボルタの監督デビュー作。航空黄金時代を舞台とした、飛行機ファンの少年の“はじめての旅”を描くロードムービー作品だ。 ジョン・トラボルタに