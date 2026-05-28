ソフトバンクは28日、国際ローミングサービスにマレーシアやジョージアなど5カ国を追加した。 5Gにはマレーシアとジョージア、LTEにはガンビア、VoLTEにはインドネシアとトルコが追加された。 対象の国・地域では、海外向けパケット定額サービス「海外あんしん定額」、「海外パケットし放題」が利用できる。また、ワイモバイルとLINEMOでも国際ローミングサӦ