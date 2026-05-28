フリーアナウンサーで気象予報士の根本美緒（47）が28日までに、自身のインスタグラムを更新。人気コメンテーターとの2ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「金子恵美さんと」とつづり始めた。「すっごくステキな方だと再認識。はじめましてだと思ってなかったのですが、やっぱりはじめましてだったかも…と放送終わってから思いました。ゴゴスマでお会いしてたのはご主人の方で…おなじ10歳の息子がいる話で盛り上