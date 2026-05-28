◇女子ゴルフツアーリゾートトラスト・レディース第1日（2026年5月28日福島県グランディ那須白河GC＝6500ヤード、パー72）第1ラウンドが行われ、メルセデスランク1位で昨季年間女王の佐久間朱莉（23＝大東建託）が1イーグル、5バーディー、1ボギーで、大会コースレコードに1打差に迫る66をマークし単独首位でホールアウトした。激しいアップダウン、トリッキーなレイアウト、アンジュレーションの強いグリーン。難易度