乃木坂46の奥田いろは（20）が28日までに自身のインスタグラムを更新。オシャレなピクニックショットを投稿した。自身のインスタグラムで「梅さんデザインのグッズ着てピクニックしてきたの」と先日グループを卒業した梅澤美波の公式セットアップスウェットコーデショットを投稿した。「いっぱい歩いて食べて。幸」とオシャレなピクニックショットを公開した。ファンからは「尊いがすぎる」「可愛すぎ！」「梅パーカー似合