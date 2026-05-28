２８日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）に、女優の三田佳子（８４）が出演。自身の出演映画でモデルにした人物を明かした。同番組が始まった１９７６年から出演している数少ない人物だと紹介され、黒のワンピースに華やかなピンクの羽織、大きなパールのイヤリングとネックレスをして登場した三田。「人生の締めくくり＝終活」をテーマにしたヒューマンドラマシリーズの映画「お終活３幸春！人生メ