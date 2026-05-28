◆米大リーグドジャース４―１ロッキーズ（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２７日（日本時間２８日）、本拠地・ロッキーズ戦に「１番・投手兼ＤＨ」で先発出場。５四死球も６回無安打１失点の“ノーヒット・ワンラン”で５勝目を挙げた。最速１００・３マイル（約１６１・４キロ）を計測し、９９球で７奪三振の力投。規定投球回に達していないためランキング