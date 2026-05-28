◇ナ・リーグドジャース4−1ロッキーズ（2026年5月27日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が27日（日本時間28日）、本拠でのロッキーズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。6試合ぶりとなる9号先頭打者本塁打を放った。初回の第1打席、相手先発・菅野智之に対し、1ボール1ストライクからの3球目、93・7マイル（約150・8キロ）の高め直球を振り抜くと、打球はバックスクリーンへ一直線。9号先頭打者アーチで投手