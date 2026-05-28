２６日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（水曜・後１１時６分）に、２０１４年ソチ五輪フィギュアスケート・ペア代表でミラノ・コルティナ五輪の解説で一躍、人気者となった高橋成美さんが出演。“喋りがうまい芸能人”を明かした。「シソンヌ」長谷川忍に、テレビの時は素で話しているのか、テレビ用にスイッチをいれているのかを問われると「全部素なんですよね。どの私も。喋れる人がいるってことは最近知りました