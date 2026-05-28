京都は28日、城陽市内のサンガタウンで非公開練習を行った。30日にホームで順位決定プレーオフ（PO）第1戦・柏戦。前節・長崎戦を最後に5年半率いたチョウ貴裁前監督が退任した中、今季残り2試合でプロとしての姿勢を示す覚悟だ。主将のMF福岡慎平は「駐車場に自動車がなく、当たり前だけどピッチにも姿がなかったので、改めていなくなったんだな、と実感しました」と違和感は感じつつも「一つのミスに対しても、これまではチ