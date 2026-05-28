日本バレーボール協会（ＪＶＡ）は２８日、男子日本代表の佐藤駿一郎容疑者が麻薬取締法違反（所持）の疑いで逮捕された件について声明を発表した。代表チームは６月に開幕するネーションズリーグ（ＶＮＬ）に向けて、東京都北区のナショナルトレーニングセンター（ＮＴＣ）で合宿中。ＪＶＡは佐藤容疑者について「現在、警察が事実関係の調査を進めております」と切り出した上で「このような事象が生じたことを厳粛に受け止め