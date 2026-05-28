ドジャース大谷翔平投手（３１）が獲得を目指すサイ・ヤング賞の最大のライバルが歴史的な快投を見せた。ドジャースと同じナ・リーグ、フィリーズのクリストフェル・サンチェス投手（２９）が２７日（日本時間２８日）の敵地パドレス戦に先発。７回１００球を投げて６安打９奪三振無失点に抑え３―０で今季６勝目（２敗）をマークした。これで左腕の連続無失点は４４イニング２／３となり、フィリーズの球団記録を１１５年ぶ