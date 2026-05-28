バーガーキングは、2026年の“ワンパウンダーシリーズ”第2弾として、『スモークハウス ザ･ワンパウンダー』を2026年5月29日より期間･数量限定で新発売する。直火焼きの100%ビーフパティ4枚とチェダーチーズ4枚に、香ばしい刻みベーコンを使用したコク深くスモーキーな新開発「特製スモークベーコンソース」を合わせた超大型バーガー。総カロリー1,615kcal、総重量545g。『スモークハウス ザ･ワンパウンダー』は、直火焼きの100%ビ