28日の長野県内は、長野と松本で真夏日一歩手前まで気温が上がり、蒸し暑くなる予想です。午後からは、雷を伴う雨が降るところがある見込みです。長野県内は上空に暖かく湿った空気が流れ込み、午前11時の時点で、南木曽29.1度、上田で28.9度など、気温が上がり蒸し暑くなっています。日中の予想最高気温は、長野、松本、飯田で29度と、真夏日一歩手前まで気温が上がる見込みです。昼すぎからは雷を伴う雨になるところもありそうで