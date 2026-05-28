高市首相側が、2月の衆議院選挙などでほかの候補を誹謗中傷する動画を投稿したとする週刊誌報道をめぐり、高市首相は国会で「大変心外だ」などと改めて関与を強く否定しました。立憲民主党石橋通宏議員「AIを活用して大量にショート動画を、誹謗中傷動画を作って一斉に大量に拡散させて世論誘導すると、まさに民意の偽造が行われていると。こういう民主主義を破壊するような、そんな行為は絶対にあってはならないし絶対に許して