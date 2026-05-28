「ドジャース４−１ロッキーズ」（２７日、ロサンゼルス）ロッキーズの先発・菅野智之投手は５回途中３失点で降板。４敗目を喫した。初回、先頭の大谷翔平に対して、初球はスプリットで見逃しストライクを奪った。２球目は外角高めの１４９キロがボールとなり、続く３球目。２球連続の外角高めへの最速１５１キロを捉えられて、中越えに運ばれた。結果的にこのソロが決勝点となった。「どっちのホームランも正直、防げたな