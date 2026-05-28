インド・ニューデリーの医科大学の構内＝20日（共同）【ニューデリー共同】インドで医学系学部の大学入試問題が試験前に流出した疑いが浮上した。既に実施された入試は無効となり、6月に再実施される。拘束された容疑者の中には教育関係者がいた。2年前にも流出疑惑があり、猛勉強を続けてきた受験生は国や試験制度への不信を募らせている。地元メディアや捜査関係者によると、流出したとみられるのは今月3日に実施された医学