「ドジャース４−１ロッーズ」（２７日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手が「１番・投手兼指名打者」で先発。打者では先頭打者本塁打を放って決勝点をたたき出し、投手としては６回無安打１失点で自身３連勝となる５勝目を挙げた。試合後は投球について「うーん、全体的に自分の制球力と格闘していた感じかな。いいディフェンスに助けられたのも大きかったですね。全体を通して自分の投げたいところに投げれていないフ