２８日午後１時１５分頃、大阪府藤井寺市の市立中学校で、「生徒が教室内で催涙スプレーを噴射した」と消防側へ連絡があった。大阪南消防組合によると、男性教員１人と男子生徒４人が気分不良を訴え、救急搬送された。いずれも軽症という。同消防組合や大阪府警が詳しい経緯を調べている。