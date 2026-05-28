関東の一部でにわか雨 北日本は雨エリア拡大きょうは本州の南の低気圧や日本海の低気圧の影響で、全国的に雲が多く雨の降る所があるでしょう。【写真で見る】台風6号の進路図週明け沖縄・奄美へ最接近関東から九州では、狭い範囲でにわか雨の所がある一方、北陸や北日本では広い範囲で本降りの雨になりそうです。また、湿った空気の影響で、東日本や西日本では蒸し暑さが続く見込みです。【きょうの各地の予想最高気温】札