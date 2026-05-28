「何だあのちっこい白いモフモフは…」【写真】どんくさそうなハムスターでした！大阪の夜道で偶然見つけた小さな命。その後の行動が、多くの人の心を動かしています。Xに投稿された「#拡散希望」の呼びかけが大きな反響を呼んでいるのは、たかたかさん（@JJbcQRiOsdfmaEO）の投稿です。「今さっき（午後21時頃）大阪府大阪市島之内一丁目で野生？のハムスター発見して車に轢かれそうだったので保護したのでこれから大阪市中央区南