韓国政府はこのほど、金融関連法を改正し、12歳以上の未成年者も保護者の同意を得てクレジットカードを申請できるようになりました。これについて多くの保護者は、子どもが無制限に乱用することを懸念しています。 韓国ではこれまで19歳以上の成人に対してクレジットカードの申請を許可していましたが、新たに改正された関連法では、クレジットカードの申請年齢が12歳に引き下げられ、デビットカードの申込可能最低年齢も12歳から7