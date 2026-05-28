三菱「最上級の豪華SUV」に注目！2026年2月5日、三菱は根強い人気を誇るSUV「アウトランダーPHEV」の特別仕様車「BLACK Edition（ブラックエディション）」を追加しました。このアウトランダーPHEVは、「日常ではEV、遠出はハイブリッド」をコンセプトに、市場をリードしてきた同社のフラッグシップです。【画像】これが「アウトランダーPHEV ブラックエディション」です！ 画像を見る（25枚）その歩みは2005年、ガソリン車