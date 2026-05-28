力強い存在感が増した9代目モデルが日本デビュートヨタは2026年5月28日、「ハイラックス」をフルモデルチェンジしました。同日より発売されます。ハイラックスは、1968年に初代が誕生したピックアップトラックで、世界各国で支持を集める実用車です。【画像ギャラリー】超カッコいい！ これがトヨタ「新型ハイラックス」です！ 画像で見る（30枚以上）2004年登場の7代目からは、新興国向け世界戦略モデル「IMV」シリーズのひ