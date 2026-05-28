『ドンキーコング64』が、「Nintendo Switch Online + 追加パック」加入者向けの「NINTENDO 64 Nintendo Classics」に6月4日より追加配信されることが発表された。 【画像あり】ドンキーコングやキングクルールが3Dで動くスクリーンショット 本作は、1999年に発売されたNINTENDO 64用の3Dアクションゲーム。おなじみのドンキーコングとディディーコングに加え、タイニー