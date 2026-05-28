ANYCOLORが運営するVTuber／バーチャルライバーグループ「にじさんじ」が、全国5都市を巡回する期間限定POPUPストア「にじさんじ ぬいストア とらべる！」を開催することが発表された。あわせて、博多・大阪会場では「にじたうん コラボカフェ」がリバイバル開催される。 【画像あり】先行・限定販売される商品・コラボカフェのメニュー 本企画は、横浜にて展開されている「にじさんじ ぬいストア」