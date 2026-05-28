なでしこジャパンのMF長野風花が披露した、“高級SUV”とのショットが反響を呼んでいる。リバプール女子でプレーする長野は５月27日、自身のインスタグラムを更新。イギリスの自動車メーカー「ランドローバー」が販売する高級SUV「レンジローバー イヴォーク」との写真を公開した。投稿では、ブラックカラーの車体の運転席に私服姿で座り、ハンドルを握るショットや、車の横に立って右手を添えながら笑顔でポーズを決める姿