北海道江別市で２０２４年１０月、男子大学生が男女６人から集団暴行をうけ死亡した事件で、強盗致死などの罪で起訴されていた川村葉音被告ら３人の裁判員裁判で、当時１８歳の特定少年・滝沢海裕被告の被告人質問が実施されました。強盗致死などの罪に問われているのは、川村葉音被告（２１）と滝沢海裕被告（当時１８）と少年（当時１６）のあわせて３人です。起訴状などによりますと、３人は２０２４年１０月、長谷さんと交際し