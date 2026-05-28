フリーアナウンサーの神田愛花（45）が28日、MCを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に生出演。昭和の名曲に対する人気アイドルの考察に感心した。同番組でラブソングの話題になり、ジュニアの5人組「KEYTOLIT（キテレツ）」井上瑞稀は「“関白宣言”が凄い好き」と告白。「最初はヒドイこととか強気なことを言ってたりするんだけど、後半は甘くなって行くし、その部分があるからこそ、前半が寂しさの裏返