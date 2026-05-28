◇ナ・リーグドジャース4―1ロッキーズ（2026年5月27日ロサンゼルス）ドジャースは27日（日本時間28日）、本拠で投打ともにロッキーズを圧倒し、5連勝。先発の大谷翔平投手（31）は6回無安打1失点、毎回の7三振を奪う力投で今季5勝目を挙げた。規定投球回にはあと1イニング届かなかったが、防御率は0.82となった。デーブ・ロバーツ監督（53）は投球を振り返り、信頼の言葉を口にした。初回に自らの9号先頭打者アーチ、さ