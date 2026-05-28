女優の三田佳子（84）が28日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。夫で元NHKプロデューサーの高橋康夫さんの体調について語った。三田は高橋さんと1974年に結婚し52年。高橋さんはどんな存在かと問われ「今はやっぱり、最期まで一緒に生きる人かなっていう覚悟はできましたけど」と明言。「この頃はいいところも見えてきて。まあ一緒に最期まで。どっちが先に逝くかなって、言っています」とにこ