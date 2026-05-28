シャンソン歌手のクミコが２７日、東京・新宿のシャンソン喫茶「シャンパーニュ」でライブを開催した。シャンソンアルバム「シャンソンティックな歌たちＶｏｌ．２〜時代を紡ぎ、物語を歌う」のリリースを記念したもの。同作は歌手の金子由香利への畏敬をベースに制作され、金子もカバーした名曲「再会」などを収録している。この日のライブでも熱唱すると、金子を世に送り出したプロデューサーの残間里江子氏が登壇。「クミコ