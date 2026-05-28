行方不明者の早期発見に貢献したとして、群馬県警は２６日、警察犬の「アーディ号」（シェパード、雌３歳）と、バディを組む鑑識課の中村紀夫警部補（５９）を表彰した。アーディ号は１４日午前６時４５分頃、同日朝に群馬県高崎市の親族方から行方不明になった埼玉県の２０歳代女性の捜索活動を開始。女性のシャツのにおいから向かった方角を特定し、約１５分後に親族方から約４１０メートル離れた公園で発見した。アーディ