声優の山寺宏一（64）が27日深夜放送のTOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。毎年、手作りの梅酒を送ってくれる先輩女優を明かした。この日はテレビアニメ「アンパンマン」などで長らく共演する女優で声優の戸田恵子とともに出演。戸田のことは「グリコさん」という愛称で呼んでいるという山寺は「梅酒、美味しかったです。毎年毎年、本当に待ち遠しいんです。いただいた当日に、飲み過ぎまして、本当に