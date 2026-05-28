自民党本部＝東京・永田町自民党のコンテンツ産業振興議員連盟（林芳正会長）は28日、党本部で会合を開き、アニメやゲーム、音楽など「コンテンツ産業」の振興に今後5年間で計5千億円以上の予算を確保するよう求める決議をまとめた。重点的に取り組む政策として、海賊版や生成人工知能（AI）への対策も盛り込んだ。近く政府に提出する方針だ。