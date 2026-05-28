「ドジャース４−１ロッキーズ」（２７日、ロサンゼルス）ドジャースのテオスカー・ヘルナンデス外野手が負傷者リスト入りすることが明らかになった。試合後、ロバーツ監督が明言した。「どれほど深刻なのかはまだ分からない。テストの結果は悪くなかったが、明日スキャンを受ける予定だ。当然ながら負傷者リスト入りは避けられず、復帰のめども現時点では全く立っていない。こういうケガは最低でも数週間はかかるだろうし、本