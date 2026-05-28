ベテラン漫才コンビ「ザ・ぼんち」が27日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。再結成後の苦境を語った。80年代の漫才ブームをけん引したザ・ぼんち。シングル「恋のぼんちシート」が80万枚のヒット、武道館公演を行うなど大人気スター芸能人となった。だが、ブームを過ぎると仕事は減り、86年にコンビを解散。ぼんちおさむは俳優業、里見まさとは別のコンビを組んで活動した後、会社の勧めも