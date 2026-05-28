BIGBANGのリーダーG−DRAGON（37）が、韓国の「パワー・セレブリティ（著名人）40」ランキングの個人順位でトップに選ばれた。世界的な経済紙「フォーブス」韓国版が主催するファン投票で、総合順位ではグループBTSに次ぐ2位、個人では1位を獲得した。フォーブス・コリアが、グローバルK−POPコンテンツプラットフォーム「Mnet Plus」を通じて、4月20日から今月10日まで実施した「Power Celebrity 40」選出のためのファン投票で、G