東京都内のパチンコ店で乾燥大麻を所持したとして、警視庁は２８日、麻薬取締法違反（所持）の疑いで、バレーボール日本代表の佐藤駿一郎容疑者（２６）を逮捕した。逮捕容疑は２７日夕、東京・板橋区のパチンコ店で大麻を所持した疑い。２６日に集合し、始まっていた東京・北区の味の素ナショナルトレセンでの代表合宿中だった。同日にナショナルトレセンで、午後２時３０分から練習を公開し、公開に先立つ記者会見が実施され