大相撲夏場所で２０２２年春場所以来２５場所ぶり２度目の制覇を果たした小結・若隆景（荒汐）の出身地・福島市が、６月６日午後の優勝パレード開催に向けて調整を進めていることが２８日、分かった。関係者によると、パレードのルートや時間については関係各所と調整を進めているという。同日は若隆景が所属する荒汐部屋が福島市内で合宿と交流イベントを行う予定となっている。市の担当者は千秋楽翌日の２５日、スポーツ報知