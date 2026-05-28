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アジア株は下げ拡大、イランが対米報復攻撃実施停戦決裂の恐れ 東京時間14:02現在 香港ハンセン指数 24732.45（-595.78-2.35%） 中国上海総合指数 4087.86（-5.87-0.14%） 台湾加権指数 43583.10（-673.70-1.52%） 韓国総合株価指数 7914.49（-314.21-3.82%） 豪ＡＳＸ２００指数 8577.80（-139.85-1.60%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 75867.80（休場） アジア株は全面安。 米