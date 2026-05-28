日本時間午後９時半に４月の米個人消費支出（ＰＣＥ）価格指数が発表される。大方の予想は前年比３．８％上昇となっており、前年比の伸びが前月の３．５％上昇から加速すると見込まれている。１２日に４月の米消費者物価指数が発表されており、予想を上回っていた。４月の米ＰＣＥ価格指数も同様の結果になるようであれば、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の利上げ観測が強まり、ドルが買われる可能性がある。 また、日本時間