東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【豪州】 家計支出（4月）10:30 結果-1.1% 予想-0.5%前回1.6%（前月比） 結果4.9% 予想5.8%前回6.2%（6.3%から修正）（前年比） ※要人発言やニュース 【イラン情勢】 イラン革命防衛隊がクウェートにある米軍基地に報復攻撃 米軍基地への攻撃は空爆への報復だ、侵略行為は決して見逃さない 繰り返される場合は我々の対応はさらに