長野県によりますと、5月24日までの1週間に届け出のあったノロウイルスなどによる感染性胃腸炎の患者数は、1医療機関当たり7.82人となり、前の週より1.39人増えました。また、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、いわゆる溶連菌の患者数も、前の週から1.68人増え、5.04人となっています。県は、これからの季節は食中毒なども増えることから、調理前後や食事前の手洗いなど、感染対策を徹底するよう呼び掛けています。