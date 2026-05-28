大麻を所持していたとして、警視庁は28日、麻薬取締法違反（所持）の疑いでバレーボール日本代表の佐藤駿一郎容疑者（26）を逮捕した。この日は男子日本代表のキックオフ記者会見が予定されていたが「会見の方針を検討中」として開始時間が延期。150人超の報道陣が長蛇の列をなした。会見後には選手らによる公開練習や懇談会が予定されていた。佐藤容疑者は東京都内のパチンコ店で乾燥大麻を所持したとして、警視庁が麻薬取締