アメリカ財務省は27日、イランがホルムズ海峡を管理するために設置した「ペルシャ湾海峡庁」を制裁対象に指定しました。アメリカ財務省が新たに制裁対象に指定した「ペルシャ湾海峡庁」は、イランがホルムズ海峡の通行許可申請を管理するために設立した機関です。財務省は声明で、この機関について「ホルムズ海峡を航行する船舶から金銭を強要することで、国家主導のテロ活動を収益化しようとする新たな試みだ」と指摘しています。