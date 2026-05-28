イラン情勢を受けてホルムズ海峡の事実上の封鎖が続く中、トヨタ自動車の先月の中東への輸出が9割減となりました。トヨタが発表した今年4月の日本から中東への輸出は、前の年の同じ月と比べて91.7%減って2418台でした。マイナスは2か月連続で、減少率は3月の46.4%より拡大しました。イラン情勢悪化の影響で物流の停滞などがあったということです。トヨタは去年1年間で、中東向けにおよそ32万台を輸出していて、輸出全体のおよそ15%