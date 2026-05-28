5月28日、山形ワイヴァンズは、ノア・ウォーターマンと2026－27シーズンの選手契約に合意したことを発表した。 アメリカ出身のウォーターマンは26歳で、211センチ100キロのセンター兼パワーフォワード。NCAAディビジョン1のルイビル大学でプレーしたのち、2025－26シーズンにBリーグでプロデビューを果たした。今シーズンは48