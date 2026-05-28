5月25日（現地時間24日）。2025－26レギュラーシーズンのオールNBAチームが発表され、デンバー・ナゲッツから2選手が選ばれた。 ウェスタン・カンファレンス3位の54勝28敗でレギュラーシーズンを終えたナゲッツからは、ファーストチームにビッグマンのニコラ・ヨキッチ、サードチームにはエースガードのジャマール・マレ&#125